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FT узнала о планах Брэнсона заложить дом на Карибах ради спасения бизнеса

Британский миллиардер решил заложить свой дом и курортный комплекс на острове Некер, который он купил 40 лет назад, чтобы спасти от разорения две принадлежащие ему авиакомпании
Ричард Брэнсон (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Миллиардер Ричард Брэнсон, основатель конгломерата Virgin Group, намерен заложить свой дом и роскошный курорт на Британских Виргинских островах для поддержки своей бизнес-империи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет Financial Times (FT).

Днем 20 апреля Брэнсон обратился с открытым письмом к сотрудникам Virgin Group, в котором сообщил, что для продолжения работы двух авиакомпаний (Virgin Atlantic и Virgin Australia) им необходима поддержка британских и австралийских властей.

Как отметил бизнесмен, Virgin Atlantic сможет выжить и продолжить свою деятельность только при поддержке правительства. По его словам, конгломерат запросил пакет коммерческих кредитов и государственных гарантий на сумму £500 млн, чтобы оплатить постоянные расходы и создать финансовую подушку. Брэнсон уточнил, что эти деньги авиакомпания обязательно вернет. Объясняя схему предоставления помощи, он упомянул британский лоукостер EasyJet, запросивший у государства £600 млн помощи, которую он в итоге получил.

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«Реальность этого беспрецедентного кризиса заключается в том, что многие авиакомпании по всему миру нуждаются в государственной поддержке и многие уже получили ее», — написал предприниматель, предупредив, что если поддержка не будет оказана, то сотни тысяч людей лишатся работы.

Затрагивая тему своего многолетнего проживания на Британских Виргинских островах, бизнесмен написал, что покинул Британию не из соображений налоговой оптимизации, а потому что его семья очень любит эти места. «Остров Некер (входит в архипелаг), который я купил, когда мне было 29 лет, был необитаемым островом. Со временем мы построили здесь наш семейный дом. Остальная часть острова управляется как бизнес, в котором работают 175 человек», — сказал миллиардер, отметив желание сохранить как можно больше рабочих мест на курорте.

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Как пишет FT, Брэнсон готов заложить дом и бизнес на острове Некер. Virgin якобы уже подавала заявку на получение государственной помощи в Великобритании, однако получила отказ. Источники издания, знакомые с ситуацией, заявили, что власти решили, что авиакомпания не сделала достаточно, чтобы показать, что изучила другие варианты помощи, прежде чем просить о господдержке.

Говоря о своем состоянии, которое по данным онлайн-счетчика Forbes составляет $4,4 млрд, Брэнсон сказал, что эта цифра рассчитана исходя из стоимости бизнеса Virgin Group до кризиса и речь идет не о наличных средствах на банковских счетах. По его словам, его деньги и средства конгломерата идут на то, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест в компаниях, принадлежащих Virgin Group.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ричард Брэнсон, Virgin Australia, Virgin Group, Virgin Atlantic
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