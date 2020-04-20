FT узнала о планах Брэнсона заложить дом на Карибах ради спасения бизнеса

Британский миллиардер решил заложить свой дом и курортный комплекс на острове Некер, который он купил 40 лет назад, чтобы спасти от разорения две принадлежащие ему авиакомпании

Ричард Брэнсон (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Миллиардер Ричард Брэнсон, основатель конгломерата Virgin Group, намерен заложить свой дом и роскошный курорт на Британских Виргинских островах для поддержки своей бизнес-империи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет Financial Times (FT).

Днем 20 апреля Брэнсон обратился с открытым письмом к сотрудникам Virgin Group, в котором сообщил, что для продолжения работы двух авиакомпаний (Virgin Atlantic и Virgin Australia) им необходима поддержка британских и австралийских властей.

Как отметил бизнесмен, Virgin Atlantic сможет выжить и продолжить свою деятельность только при поддержке правительства. По его словам, конгломерат запросил пакет коммерческих кредитов и государственных гарантий на сумму £500 млн, чтобы оплатить постоянные расходы и создать финансовую подушку. Брэнсон уточнил, что эти деньги авиакомпания обязательно вернет. Объясняя схему предоставления помощи, он упомянул британский лоукостер EasyJet, запросивший у государства £600 млн помощи, которую он в итоге получил.

«Реальность этого беспрецедентного кризиса заключается в том, что многие авиакомпании по всему миру нуждаются в государственной поддержке и многие уже получили ее», — написал предприниматель, предупредив, что если поддержка не будет оказана, то сотни тысяч людей лишатся работы.