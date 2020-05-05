Основатель «Теремка» сообщил об отсутствии помощи бизнесу от государства

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в выпуске Forbes Digest рассказал о том, какие меры поддержки получил его бизнес в условиях пандемии коронавируса. По словам Гончарова, бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.

«Мы никакой помощи от правительства не получили еще и потому, что не относимся к малому и среднему бизнесу. В данном случае меры выглядят не системно. То ли из-за стереотипа, что крупный бизнес выигрывает на экономии от масштаба, то ли из-за нежелания сдвинуть существующую парадигму, но про крупный бизнес забыли, (ведут себя так) будто его не существует в принципе, берут во внимание только системообразующие предприятия, а также малый и средний бизнес», — сказал Гончаров.

Он добавил, что на выплату зарплат по МРОТ на один месяц был предоставлен кредит в размере 50 млн руб. По словам Гончарова, эта инициатива принадлежит банку ВТБ. Он назвал эту помощь проявлением гражданской позиции, а не системной мерой поддержки.

Говоря о помощи, оказываемой бизнесу со стороны государства, Гончаров назвал эти меры незначительными. Предприниматель отметил, что поддержку получают предприятия малого и среднего бизнеса. «А для таких компаний, как мы, вообще никаких мер нет», — констатировал Гончаров.

Ресторатор считает, что экономика и бизнес будут терпеть крах до тех пор, пока Центробанк не изменит существующую парадигму и не проведет эмиссию денежных средств.

После закрытия сети ресторанов «Теремок» из-за пандемии коронавируса онлайн-доставка по-прежнему составляет 8-10% валового оборота бизнеса. Гончаров назвал уровень рентабельности сервиса минимальным, однако благодаря доставке компания имеет возможность предоставлять рабочие места. В настоящее время в компании работает порядка 400-600 человек, добавил бизнесмен.

Гончаров предположил, что все рестораны могут открыться после карантина. Исключением могут стать 3-7 ресторанов, которые, возможно, не будут открывать, в том случае, если не удастся договориться с арендодателями. Причиной тому является высокая рыночная стоимость за аренду в единичных ресторанах.

«Более того, эти собственники помещений не хотят и слышать о предоставлении нам скидок, требуя деньги чуть ли не за период, когда мы закрыты. Такие безбашенные владельцы помещений потом потеряют средства, как минимум, за год аренды», — пояснил бизнесмен.

«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни концепции fast-food. Точки компании работают в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюмени, Сургуте и Краснодаре. Во второй половине 2016 года два ресторана «Теремок» были открыты в Нью-Йорке.