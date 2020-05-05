Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Основатель «Теремка» сообщил об отсутствии помощи бизнесу от государства Бизнес, 23:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 мая Общество, 23:28 Главврач омской больницы уволился из-за заражения коронавирусом Общество, 22:54 В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом Общество, 22:36 В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб Общество, 22:26 В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии Общество, 22:10 «Барселона» сообщила о потере более €120 млн из-за пандемии Спорт, 22:08 Мамаев ответил Канделаки на вопрос об отношениях с Кокориным Спорт, 21:33 МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях Политика, 21:31 «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай Бизнес, 21:15 Россия уступила США во втором туре шахматного Кубка наций Спорт, 21:07 В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин Общество, 21:01 СМИ узнали о двух случаях COVID-19 в гладбахской «Боруссии» Спорт, 20:58 Псковские власти решили ввести для жителей «перчаточный режим» Общество, 20:25
Антикризисные меры ,  
0 

Основатель «Теремка» сообщил об отсутствии помощи бизнесу от государства

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в выпуске Forbes Digest рассказал о том, какие меры поддержки получил его бизнес в условиях пандемии коронавируса. По словам Гончарова, бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.

«Мы никакой помощи от правительства не получили еще и потому, что не относимся к малому и среднему бизнесу. В данном случае меры выглядят не системно. То ли из-за стереотипа, что крупный бизнес выигрывает на экономии от масштаба, то ли из-за нежелания сдвинуть существующую парадигму, но про крупный бизнес забыли, (ведут себя так) будто его не существует в принципе, берут во внимание только системообразующие предприятия, а также малый и средний бизнес», — сказал Гончаров.

Он добавил, что на выплату зарплат по МРОТ на один месяц был предоставлен кредит в размере 50 млн руб. По словам Гончарова, эта инициатива принадлежит банку ВТБ. Он назвал эту помощь проявлением гражданской позиции, а не системной мерой поддержки.

Основатель «Теремка» объяснил закрытие ресторанов сети в США
Бизнес

Говоря о помощи, оказываемой бизнесу со стороны государства, Гончаров назвал эти меры незначительными. Предприниматель отметил, что поддержку получают предприятия малого и среднего бизнеса. «А для таких компаний, как мы, вообще никаких мер нет», — констатировал Гончаров.

Ресторатор считает, что экономика и бизнес будут терпеть крах до тех пор, пока Центробанк не изменит существующую парадигму и не проведет эмиссию денежных средств.

После закрытия сети ресторанов «Теремок» из-за пандемии коронавируса онлайн-доставка по-прежнему составляет 8-10% валового оборота бизнеса. Гончаров назвал уровень рентабельности сервиса минимальным, однако благодаря доставке компания имеет возможность предоставлять рабочие места. В настоящее время в компании работает порядка 400-600 человек, добавил бизнесмен.

Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»
Общество
Павел Фукс

Гончаров предположил, что все рестораны могут открыться после карантина. Исключением могут стать 3-7 ресторанов, которые, возможно, не будут открывать, в том случае, если не удастся договориться с арендодателями. Причиной тому является высокая рыночная стоимость за аренду в единичных ресторанах.

«Более того, эти собственники помещений не хотят и слышать о предоставлении нам скидок, требуя деньги чуть ли не за период, когда мы закрыты. Такие безбашенные владельцы помещений потом потеряют средства, как минимум, за год аренды», — пояснил бизнесмен.

«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни концепции fast-food. Точки компании работают в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюмени, Сургуте и Краснодаре. Во второй половине 2016 года два ресторана «Теремок» были открыты в Нью-Йорке.

Теги: кафе, «Теремок»
Материалы по теме
Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»
Общество
Основатель «Теремка» рассказал о планах по открытию кафетериев
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter