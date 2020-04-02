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Пандемия коронавируса ,  
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Власти признали наличие коронавируса у умершей журналистки из Перми

Редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, которая умерла 31 марта, была заражена коронавирусом. Информацию об этом власти региона подтвердили лишь спустя несколько дней после ее смерти
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В Пермском крае на 2 апреля умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Власти региона признали, что редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, которая умерла 31 марта, была заражена коронавирусом.

Врио губернатора края Дмитрий Махонин на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом раскритиковал местный минздрав за то, что о диагнозе Петровой не сообщили общественности.

«Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!» — цитирует Махонина оперштаб.

Как уточняет «РБК Пермь», Петрову госпитализировали в больницу 24 марта. Позже ей был поставлен диагноз «пневмония». Ее первый тест на наличие коронавирусной инфекции, по словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, был «сомнительным». В последние дни перед смертью Петрова была на аппарате искусственной вентиляции легких.

Последний пост в Facebook Петровой датирован 24 марта. В нем она пишет, что к ней пришли реаниматологи с аппаратом ИВЛ. «Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже», — написала она.

Еще у одной жертвы эпидемии из Перми были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера, сообщали местные власти.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
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Всего на 2 апреля в Пермском крае нашли 20 заболевших коронавирусной инфекцией. В больницах края с симптомами ОРВИ остаются 11 человек, на самоизоляции дома под медицинским наблюдением находятся 3 511 человек.

2 апреля в Пермском крае вступил в силу режим полной самоизоляции. Гражданам предписывается оставаться дома, выходить можно только в случае крайней неотложности, например, для похода в продуктовый магазин или аптеку, выгула домашних животных. Закрыто автобусное сообщение с соседними регионами, разрабатывается система специальных пропусков.

В России, согласно данным оперштаба по борьбе с заболеванием, на утро 2 апреля были зафиксированы 3548 случаев заболевания. 30 человек умерли.

Авторы: Наталья Демченко, Громова Анна
Теги: Пермский край, коронавирус
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