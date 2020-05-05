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СК заподозрил напавшего на полицейского в покушении на убийство

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Мужчина, задержанный на востоке Москвы за нападение на участкового, стал подозреваемым в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по городу.

По информации следователей, 30 апреля в Москве в квартире жилого дома на улице Вешняковская подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своему знакомому несколько ножевых ран. Пострадавший смог вырваться и вызвать скорую помощь, которая госпитализировала его в столичную больницу. По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан, следствие повторно обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

2 мая московские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского. По данным следствия, участковый по району Вешняки патрулировал улицы, чтобы обеспечить соблюдение самоизоляции, и заметил четверых неизвестных во дворе жилого дома. Один из них нецензурно выражался и ударил полицейского по лицу, после чего участковому понадобилась медицинская помощь.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись инцидента, на ней видно, что мужчина требует у полицейского вернуть ему паспорт, тот отказывается. Затем мужчина просит показать ему удостоверение сотрудника правоохранительных органов и пытается уйти от участкового, который его преследует. В конце видео мужчина бьет полицейского по голове и его задерживают.

Теги: коронавирус, Москва, СК
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