СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московские следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского, который контролировал соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по городу.

По данным следствия, сотрудник полиции во время пешего патрулирования 30 апреля обнаружил мужчину 1979 года рождения вблизи жилого дома на улице Вешняковского. Когда патрульный остановил прохожего для проверки документов, тот начал вести себя агрессивно и применил насилие к полицейскому.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении СК.

Мужчина задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.