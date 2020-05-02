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СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московские следователи возбудили уголовное дело после нападения на полицейского, который контролировал соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по городу.

По данным следствия, сотрудник полиции во время пешего патрулирования 30 апреля обнаружил мужчину 1979 года рождения вблизи жилого дома на улице Вешняковского. Когда патрульный остановил прохожего для проверки документов, тот начал вести себя агрессивно и применил насилие к полицейскому.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении СК.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Мужчина задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

Пострадал лейтенант полиции, участковый по району Вешняки, уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Во время патрулирования лейтенант заметил четверых неизвестных во дворе по адресу: ул. Вешняковская, дом 13. Один из них нецензурно выражался и ударил участкового по лицу, после чего нападавшего задержали и доставили в ОМВД. Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В Москве действует режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать дома только в неотложных случаях, например для похода в магазин, аптеку, выноса мусора. Для передвижения на транспорте необходимо получить цифровой пропуск.

Ранее суд в Сочи оштрафовал на 1 тыс. руб. за нарушение самоизоляции мужчину, нагрубившего полицейским. Сотрудники патрульно-постовой службы города обнаружили его с женой и двумя детьми на прогулке в парке, мужчина в грубой форме отказался предъявлять документы и провоцировал конфликт.

Теги: СК, Москва, уголовное дело, самоизоляция, новости РБК
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