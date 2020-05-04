Полиция проверит информацию о массовой драке в Москве

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Полиция проводит доследственную проверку из-за сообщения о массовой драке на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Как отметили в ведомстве, днем поступило сообщение о массовой драке. Прибывшие сотрудники не обнаружили на месте ее участников. Также никто не обращался в медучреждения.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что камеры видеонаблюдения засняли массовую драку на Рязанском проспекте. В ней приняли участие более десяти человек. По данным телеканала, в результате инцидента есть пострадавшие, один человек получил удар бейсбольной битой.

В феврале массовая драка произошла в Челябинске. В результате погиб 17-летний подросток.