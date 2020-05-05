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Пять частных домов загорелись в Самаре

Фото: overstory163 / VK
Фото: overstory163 / VK

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

В региональном главке МЧС отметили, что пожар произошел в поселке Шмидта. Информация о возгорании поступила спасателям в 16:59 по местному времени (15:59 мск). В опубликованном сообщении говорилось о пожаре в трех домах. По данным ведомства, площадь пожара достигла 500 кв. м. После прибытия на место происшествия спасатели объявили повышенный ранг пожара.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщили в главке.

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Фото: Следственный комитет РФ

Утром во вторник, 5 мая, пожар произошел в частном двухэтажном доме в Раменском районе Подмосковья. Площадь возгорания составляла 100 кв. м. В результате погибли шесть человек. По данным МЧС России, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

В главке СК по Московской области отметили, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным ведомства, в загоревшемся доме жили 26 «граждан одного из соседних государств» и СКР проверит, законно ли они находятся в России.

Теги: Самара, пожар, новости РБК
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