Пять частных домов загорелись в Самаре

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В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

В региональном главке МЧС отметили, что пожар произошел в поселке Шмидта. Информация о возгорании поступила спасателям в 16:59 по местному времени (15:59 мск). В опубликованном сообщении говорилось о пожаре в трех домах. По данным ведомства, площадь пожара достигла 500 кв. м. После прибытия на место происшествия спасатели объявили повышенный ранг пожара.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщили в главке.

Утром во вторник, 5 мая, пожар произошел в частном двухэтажном доме в Раменском районе Подмосковья. Площадь возгорания составляла 100 кв. м. В результате погибли шесть человек. По данным МЧС России, причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.