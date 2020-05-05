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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин обсудил с главами регионов масочный режим из-за коронавируса

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, во время которого обсудил с главами российских регионов введение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса участвовали главы субъектов России и руководители федеральных органов исполнительной власти. Главой группы является мэр Москвы.

Участники совещания также обсудили с Собяниным увеличение объемов продажи защитных масок и масштабов тестирования на наличие коронавируса, соцвыплаты безработным и другим категориям граждан.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кроме того, главы регионов поговорили о мерах по соблюдению режима самоизоляции во время майских праздников, разворачиванию и оборудованию стационаров, в том числе обсудили обеспечение пациентов кислородом, дополнительные выплаты медработникам и обеспечение их безопасности.

Помимо этого участники совещания подняли вопрос сохранения необходимых объемов экстренной медпомощи, которая не связана с коронавирусом.

Власти Подмосковья обязали жителей носить маски в публичных местах с 12 мая, а с 1 по 11 мая ограничение носит рекомендательный характер. Помимо этого масочный режим ввели в Ростовской области, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Свердловской, Ивановской, Калужской и Самарской областях.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Сергей Собянин, маски
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