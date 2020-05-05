Собянин обсудил с главами регионов масочный режим из-за коронавируса

Сергей Собянин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание, во время которого обсудил с главами российских регионов введение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса участвовали главы субъектов России и руководители федеральных органов исполнительной власти. Главой группы является мэр Москвы.

Участники совещания также обсудили с Собяниным увеличение объемов продажи защитных масок и масштабов тестирования на наличие коронавируса, соцвыплаты безработным и другим категориям граждан.

Кроме того, главы регионов поговорили о мерах по соблюдению режима самоизоляции во время майских праздников, разворачиванию и оборудованию стационаров, в том числе обсудили обеспечение пациентов кислородом, дополнительные выплаты медработникам и обеспечение их безопасности.