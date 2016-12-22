NYT и WP получили Пулитцеровскую премию за «российское вмешательство»

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии — престижной награды в области журналистики, литературы и музыки. Награды удостоились в том числе публикации о «российском вмешательстве» в выборы президента США

Сотрудники The Washington Post в редакции газеты после объявления лауреатов Пулитцеровской премии. 16 апреля 2018 года (Фото: Andrew Harnik / AP)

Пулитцеровская премия-2018 в области «Национальной журналистики» досталась редакциям The New York Times и The Washington Post за серию материалов, посвященных «российскому вмешательству» в выборы президента США, сообщается на сайте премии.

Организаторы поясняют, что премия была присуждена за «хорошо подтвержденное источниками, отвечающее интересам публики беспрестанное освещение, которое

значительно поспособствовало пониманию нацией российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, их связям с [предвыборной] кампанией Трампа, переходной командой президента и в конечном счете его администрацией».

В общей сложности в качестве работ-победителей названы 20 статей — 10 подготовленных редакцией The Washington Post и 10 — The New York Times. Материалы охватывают период с февраля по декабрь 2017 года.

Помимо этого, издание The New York Times совместно с The New Yorker удостоилось Пулитцеровской премии в номинации «Служение обществу» — за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна. В частности, премия была вручена «за взрывную, результативную журналистику, с помощью которой были раскрыты влиятельные и состоятельные сексуальные хищники», говорится в заявлении организаторов премии.

Агентство Reuters стало лауреатом Пулитцеровской премии в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж». В первом случае премию присудили за фотографию, запечатлевшую беженцев из Мьянмы. Во втором случае агентство было отмечено премией за статьи о президенте Филиппин Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию.

Премию в категории «Новостная фотография» получил Райан Келли из The Daily Progress. На снимке запечатлены события в Шарлотсвилле во время наезда автомоблия на демонстрантов.

Премию в номинации «Драма» получила писатель Мартина Майо за «Цену жизни». В номинации «Музыка» награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом DAMN.