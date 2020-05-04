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Новости без коронавируса ,  
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Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе

Дневная температура в европейской части России на предстоящей неделе будет выше нормы на 4-5 градусов. Такой прогноз в интервью агентству «РИА Новости» дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Сибири прогнозируется потепление до 6-8 градусов. Наиболее заметными очагами теплой погоды глава Гидрометцентра назвал Европейскую часть России, Центральный федеральный округ, Южный, а также Северо-Кавказский федеральный округ.

Помимо этого, аномально теплая погода прогнозируется в Новосибирской, Томской областях, а также на юге Красноярского края. По прогнозу синоптика, с 6 мая очаг очень теплой погоды переместится на Урал и Западную Сибирь.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вильфанд также перечислил регионы, в которых по-прежнему сохраняется высокая опасность возникновения природных пожаров. В их числе — Тува, Алтайский край, а также Иркутская область.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода
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