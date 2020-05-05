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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора», — сказал Лукашенко. По его словам, в центре внимания будут темы, «представляющие взаимный интерес». Что именно планируется обсудить в ходе разговора, белорусский лидер не уточнил.

14 апреля Путин и Лукашенко совместно участвовали в рабочей встрече лидеров стран — членов Евразийского экономического союза, которая прошла в видеоформате. Тогда глава Белоруссии попросил Путина рассмотреть ситуацию с ценами на газ в условиях распространения пандемии и сделать их более адаптивными.

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Накануне Лукашенко обсудил формат проведения очередной встречи лидеров Евразийского экономического союза, которая должна состояться в Минске 19 мая, с президентом Молдавии Игорем Додоном. По его словам, встречу можно провести как очно, так и в видеоформате. В этом вопросе все зависит от позиции участников, сказал Лукашенко.

При этом президент отметил, что сам он «не очень воспринимает формат видеоконференций». По его словам, для серьезного обсуждения вопросов лучше разговаривать «с глазу на глаз». С тем, что встречу было бы лучше провести очно, также согласился Додон.

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Кроме того, 5 мая Лукашенко пригласил всех глав государств посетить Минск в День Победы. «Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — сказал он.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, разговор
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