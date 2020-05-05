Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора», — сказал Лукашенко. По его словам, в центре внимания будут темы, «представляющие взаимный интерес». Что именно планируется обсудить в ходе разговора, белорусский лидер не уточнил.

14 апреля Путин и Лукашенко совместно участвовали в рабочей встрече лидеров стран — членов Евразийского экономического союза, которая прошла в видеоформате. Тогда глава Белоруссии попросил Путина рассмотреть ситуацию с ценами на газ в условиях распространения пандемии и сделать их более адаптивными.

Накануне Лукашенко обсудил формат проведения очередной встречи лидеров Евразийского экономического союза, которая должна состояться в Минске 19 мая, с президентом Молдавии Игорем Додоном. По его словам, встречу можно провести как очно, так и в видеоформате. В этом вопросе все зависит от позиции участников, сказал Лукашенко.