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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали невостребованные профессии с начала пандемии COVID-19

Официанты, повара, охранники и уборщики были признаны самыми невостребованными профессиями в марте текущего года на фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование ряда рекрутинговых компаний.

Согласно данным поискового сервиса вакансий Worki, в прошлом месяце замедлились темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе. В связи с этим упал спрос на вышеперечисленные профессии. При этом спрос на официантов за последние три недели снизился в десять раз.

Кроме того, сократилось и число вакансий медсестер. При этом размер предлагаемой средней зарплаты вырос на 9% — до 36,1 тыс. руб. по стране и 42,3 тыс. руб. в столичном регионе.

Подобную тенденцию зафиксировали и эксперты HeadHunter. По их наблюдению, самыми невостребованными вакансиями были признаны официанты, ивент-менеджеры, офис-менеджеры, горничные, секретари и фитнес-тренеры.

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Ранее аналогичное исследование провели эксперты Института прогрессивного образования. По их прогнозу, после окончания пандемии невостребованными могут стать профессии в сфере туризма, фитнес-индустрии, моды, визажа, стационарного общепита. Аналитики отмечают, что в зоне риска также могут оказаться экскурсоводы, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, а также учителя и репетиторы.

Теги: профессии, пандемия, коронавирус
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