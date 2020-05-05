Рейс Azur забрал из Вьетнама 231 российского туриста

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Авиакомпания Azur вывезла на родину из Вьетнама 231 россиянина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Хошимине.

Как уточнили в консульстве, большая часть пассажиров — жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. У 71 туриста были просроченные визы, но посольство договорилось с миграционной службой Вьетнама об отмене штрафов за истекшие документы.

Кроме граждан России тем же рейсом Azur забрала шесть жителей Молдавии, двух граждан Белоруссии и одну женщину из ЛНР.

Ранее Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 7 мая. На 5 мая также запланированы эвакуационные полеты из Камрани и Анталии (Турция).