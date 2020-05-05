В Москве за сутки от коронавируса вылечились 297 пациентов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве за сутки выздоровели 297 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели еще 297 человек», — сказала Ракова. Она уточнила, что общее число выздоровевших в городе выросло до 7870 человек.

Накануне в Москве зафиксировали 5795 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в столице нашли 74 401 зараженного, из них умерли 816 человек.

В России, по последним данным федерального оперативного штаба, выявили 145 268 заболевших. По числу заразившихся коронавирусом страна занимает седьмое место в мире: с середины апреля по этому показателю она обошла Китай, Иран и Турцию.