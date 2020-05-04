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В Москве за сутки зарегистрировали наибольшее число заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве да последние сутки зафиксировали наибольшее число случаев коронавируса в стране — 5795 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Согласно последним данным, всего в России за 3 мая выявили 10 581 новый случай COVID-19. Таким образом, в столице доля заболевших составляет почти 55% от общего числа.

В Московской области выявили 803 новых случая коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге — 317 человек с подтвержденным диагнозом.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего в Москве по данным на 4 мая зафиксирован 74 401 случай коронавируса, 7573 человека выздоровели, 764 человека умерли.

Жители столицы с конца марта обязаны соблюдать режим самоизоляции. Позднее московские власти ввели в городе пропускной режим — для передвижения по Москве на личном и общественном транспорте необходимо иметь цифровой пропуск.
 

Теги: коронавирус, Москва
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