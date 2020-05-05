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Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Чтобы укрепить свой иммунитет, человек должен уделять внимание своему здоровью, а не сидеть на диване. Об этом в Instagram заявил популярный телеведущий, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский.

«Все почему-то думают, что укрепить иммунитет можно, сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Нет», — сказал доктор Комаровский.

По его словам, укрепление иммунитета заключается в регулярных физических нагрузках, ограничении в сахаре, отсутствии вредной пищи и лишнего веса, положительных эмоциях и свежем воздухе.

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Важным фактором для укрепления здоровья медик назвал отсутствие стерильности. «Наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий», — пояснил он.

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Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.

«Иммунная система — она очень многофакторная. Ее невозможно усилить какой-то волшебной таблеткой», — резюмировал врач.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Врач-диетолог Александра Кириленко ранее 4 мая заявила, что самыми вредными привычками людей, находящихся на самоизоляции, являются переедание и злоупотребление алкоголем.

По ее словам, из-за стресса многие граждане «заедают проблемы» фастфудом, сладким. Все это, по словам Кириленко, может привести к хроническим заболеваниям: ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, атеросклерозу.

Теги: врач, иммунитет
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