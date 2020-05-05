Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Чтобы укрепить свой иммунитет, человек должен уделять внимание своему здоровью, а не сидеть на диване. Об этом в Instagram заявил популярный телеведущий, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский.

«Все почему-то думают, что укрепить иммунитет можно, сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Нет», — сказал доктор Комаровский.

По его словам, укрепление иммунитета заключается в регулярных физических нагрузках, ограничении в сахаре, отсутствии вредной пищи и лишнего веса, положительных эмоциях и свежем воздухе.

Важным фактором для укрепления здоровья медик назвал отсутствие стерильности. «Наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий», — пояснил он.