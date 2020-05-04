Врачи назвали главные вредные привычки людей на самоизоляции
Самыми вредными привычками людей, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, являются переедание и злоупотребление алкоголем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врача-диетолог Александра Кириленко.
«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы», — сказала она.
По ее словам, люди едят фастфуд, сладкое, пьют газированные напитки и большое количество кофе, что может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, ухудшению гормонального фона, риску развития деменции и атеросклероза. Кириленко отметила, что помимо этого сахар и сладости — путь к раннему старению.
Она заявила, что в тяжелой эмоциональной ситуации у многих не выдерживает психика, и те, кто завязал с употреблением алкоголя, могут сорваться. Врач-диетолог сообщила, что тревогу вызывает ситуация, когда мужчины отходят от компьютеров и телевизоров только для того, чтобы пополнить запасы пива. «Женщины тоже недалеко ушли — вино, пуарэ и иные вкусные алкосодержащие напитки припрятаны у каждой второй», — заявила она.