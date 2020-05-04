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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи назвали главные вредные привычки людей на самоизоляции

Самыми вредными привычками людей, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, являются переедание и злоупотребление алкоголем. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врача-диетолог Александра Кириленко.

«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы», — сказала она.

По ее словам, люди едят фастфуд, сладкое, пьют газированные напитки и большое количество кофе, что может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, ухудшению гормонального фона, риску развития деменции и атеросклероза. Кириленко отметила, что помимо этого сахар и сладости — путь к раннему старению.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Она заявила, что в тяжелой эмоциональной ситуации у многих не выдерживает психика, и те, кто завязал с употреблением алкоголя, могут сорваться. Врач-диетолог сообщила, что тревогу вызывает ситуация, когда мужчины отходят от компьютеров и телевизоров только для того, чтобы пополнить запасы пива. «Женщины тоже недалеко ушли — вино, пуарэ и иные вкусные алкосодержащие напитки припрятаны у каждой второй», — заявила она.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев согласился, что для людей в самоизоляции переедание и чрезмерное употребление алкоголя — две главные проблемы. По его мнению, третьей вредной привычкой является долгое сидение за компьютером.

По его словам, люди после работы остаются смотреть фильмы на компьютере, играют в игры вместо того, чтобы сделать разминку. Врач отметил, что это может увеличить риск инсультов, инфарктов и онкологических заболеваний. Устющев заявил, что в любом возрасте пять раз в неделю нужно «потеть от физической нагрузки», например, делать зарядку, приседания, кардионагрузки и комплексные упражнения.

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Он также сообщил, что во время самоизоляции необходимо бросить курить. «Посмотрите, сколько молодежи подключены к аппаратам ИВЛ? А все это из-за того, что многие из них — курильщики», — сказал врач. По его словам, в России курящих людей в возрасте от 20 до 29 лет примерно в десять раз больше, чем среди пожилых людей. Устющев рассказал, что курение облегчает проникновение инфекции в легкие.

Врачи посоветовали спать не меньше восьми часов в день, быть физически активными, правильно питаться, а также заняться хобби, чтобы отвлечься от негатива.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: самоизоляция, коронавирус, алкоголь
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