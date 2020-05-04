Врачи назвали главные вредные привычки людей на самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев согласился, что для людей в самоизоляции переедание и чрезмерное употребление алкоголя — две главные проблемы. По его мнению, третьей вредной привычкой является долгое сидение за компьютером.

По его словам, люди после работы остаются смотреть фильмы на компьютере, играют в игры вместо того, чтобы сделать разминку. Врач отметил, что это может увеличить риск инсультов, инфарктов и онкологических заболеваний. Устющев заявил, что в любом возрасте пять раз в неделю нужно «потеть от физической нагрузки», например, делать зарядку, приседания, кардионагрузки и комплексные упражнения.

Он также сообщил, что во время самоизоляции необходимо бросить курить. «Посмотрите, сколько молодежи подключены к аппаратам ИВЛ? А все это из-за того, что многие из них — курильщики», — сказал врач. По его словам, в России курящих людей в возрасте от 20 до 29 лет примерно в десять раз больше, чем среди пожилых людей. Устющев рассказал, что курение облегчает проникновение инфекции в легкие.

Врачи посоветовали спать не меньше восьми часов в день, быть физически активными, правильно питаться, а также заняться хобби, чтобы отвлечься от негатива.