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В ФМБА назвали категории молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19

Тяжелее остальных коронавирусную инфекцию переносят молодые пациенты, у которых есть хронические заболевания и патологии. Об этом рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) телеведущей Елене Малышевой. Видео из центра она опубликовала в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_HgITcgVkY/

По словам медика, тяжелое течение болезни, когда необходима реанимации и искусственная вентиляция легких, встречается чаще всего у пациентов старше 70 лет.

«Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией», — сказала врач, добавив, что среди молодежи тяжело COVID-19 переносят те, у кого есть ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность.

Главврач в Коммунарке назвал средний возраст умерших пациентов с вирусом
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Ранее 17 апреля главный врач медицинского центра в московской Коммунарке, где лечатся больные с коронавирусом, Денис Проценко заявил, что средний возраст умерших пациентов составляет 68,1 года. Он сообщил, что большинству летальных исходов сопутствовали сахарный диабет и сердечная недостаточность.

Заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин до этого рассказал, что для курильщиков вероятность тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, выше, чем для некурящих людей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ФМБА, коронавирус, пациенты
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