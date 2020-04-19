В ФМБА назвали категории молодых пациентов с тяжелым течением COVID-19

Тяжелее остальных коронавирусную инфекцию переносят молодые пациенты, у которых есть хронические заболевания и патологии. Об этом рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) телеведущей Елене Малышевой. Видео из центра она опубликовала в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_HgITcgVkY/

По словам медика, тяжелое течение болезни, когда необходима реанимации и искусственная вентиляция легких, встречается чаще всего у пациентов старше 70 лет.

«Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией», — сказала врач, добавив, что среди молодежи тяжело COVID-19 переносят те, у кого есть ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность.