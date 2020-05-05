В Приморье число заболевших COVID-19 превысило 600 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом в Приморском крае выросло на 88 человек и достигло 635. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Основными эпицетрами в крае остаются крупные города — Владивосток и Находка», — рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, что большинство заболевших находились в контакте с ранее заразившимися родственниками и коллегами. Из всех пациентов, которые сейчас проходят лечение от коронавирусной инфекции, 53 человека находятся в тяжелом состоянии.

Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции в Приморье находятся почти 16 тыс. человек. В обсерваторах на карантине — 755 человек.

С 30 апреля в Приморском крае власти ввели масочный режим. Маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания необходимо носить в магазинах и других общественных местах, в пассажирском транспорте.

25 апреля у 11 сотрудников скорой помощи в Находки выявили коронавирус. По словам Худченко, среди заболевших — медработники, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, а также уборщицы. У 70% из них заболевание проходит без симптомов.