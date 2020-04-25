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В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19

В городе Находка коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам Худченко, все заболевшие — персонал скорой, который был задействован в оказании медицинской помощи, а также уборщицы. «У 70% человек заболевание протекает бессимптомно», — отметила министр.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Сейчас на станции скорой помощи постепенно из работы выводят все смены, которые находились в контакте с заразившимися. Их заменяют здоровыми медиками и отправляют на карантин.

К формированию новых фельдшерско-сестринских бригад будут привлечены студенты старших курсов медицинских колледжей, а также медики со всего региона.

Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека
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По последним данным, в Приморье выявлены 220 случаев COVID-19. 32 пациента вылечились, два человека умерли.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в регионе обнаружен новый, самый крупный на сегодняшний день, очаг заболевания. Им стало травматологическое отделение больницы в Абакане.

Источником заражения стал нарушитель режима самоизоляции. Мужчина приехал в регион из Москвы, ему было предписано оставаться дома в течение двух недель. Однако он получил травму в нетрезвом состоянии, обратился в больницу и не сказал медикам, что должен сидеть на карантине. Впоследствии у него был обнаружен коронавирус. В результате 34 человека оказались заражены.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Приморский край, Находка
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