В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19

В городе Находка коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам Худченко, все заболевшие — персонал скорой, который был задействован в оказании медицинской помощи, а также уборщицы. «У 70% человек заболевание протекает бессимптомно», — отметила министр.

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Сейчас на станции скорой помощи постепенно из работы выводят все смены, которые находились в контакте с заразившимися. Их заменяют здоровыми медиками и отправляют на карантин.

К формированию новых фельдшерско-сестринских бригад будут привлечены студенты старших курсов медицинских колледжей, а также медики со всего региона.