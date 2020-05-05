В США сильный ветер оставил без света более 130 тыс. домохозяйств

Около 130 тыс. домохозяйств американского штата Теннесси остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании Nashville Electric в Twitter.

По данным компании, после бури удалось восстановить электроснабжение 50 тыс. потребителей. Еще 80 тыс. клиентов остаются без света. Аварийные бригады продолжают работать на устранении перебоев.

Кроме того, в Nashville Electric предупредили жителей штата, что синоптики ожидают очередную бурю, поэтому не исключено, что ущерб от непогоды может вырасти. Если погода ухудшится, то аварийные бригады будут вынуждены прекратить работу и вернутся к ним, когда это будет безопасно.

По словам мэра столицы штата города Нэшвилл Джона Купера, это отключение электроэнергии стало крупнейшим в истории округа. Он сообщил, что аварийные службы продолжают очищать территории от мусора.