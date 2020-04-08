Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
В Москве вылечились 48 пациентов с коронавирусом Общество, 10:51 Между творчеством и хаосом: как работать с неорганизованными талантами Pro, 10:51 За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:49 СМИ узнали об увеличении втрое госзакупок без конкурса на фоне эпидемии Общество, 10:44 В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра Общество, 10:43 ЕС не договорился по плану помощи экономике на €500 млрд Политика, 10:40 Три человека пострадали при обрушении перекрытий здания в Кемерово Общество, 10:34 Роналдиньо перевели под домашний арест Спорт, 10:30 «Живой» бетон и кирпичи из канализации: эко-технологии в строительстве Зеленая экономика, 10:27  Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо Общество, 10:26 В марте доход майнеров упал на 25%. Добыча биткоина принесла $380 млн Крипто, 10:15 Что такое индустрия 4.0 и что нужно о ней знать Индустрия 4.0, 10:10  Новая ловушка для всех водителей. Как не нарваться на штраф Авто, 10:03 Медведев заявил о нежелании США вести честный диалог по СНВ-3 Политика, 10:01
Новости без коронавируса ,  
0 

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.

К утру 8 апреля число населенных пунктов с нарушенным электроснабжением сократилось до 85. На сайте администрации города уточняется, что в настоящее время без электричества остаются частные и многоквартирные дома в поселке Входной.

Согласно сообщению МЧС, максимальная скорость ветра — 31 м/с — была зафиксирована в Шербакульском районе.

В результате сильного ветра также были повреждены кровли 69 зданий, пострадали 20 автомобилей, были повалены деревья и шаткие конструкции. «Среди омичей пострадавших нет», — отметили в главке.

В настоящее время сотрудники МЧС вместе с коммунальными службами устраняют последствия ураганного ветра в области. В главке также предупредили местных жителей о сильном ветре порывами от 25 до 30 м/с 8 апреля.

Теги: Омская область, ураганный ветер, повреждение, здание
Материалы по теме
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Общество
На Тбилиси обрушился ураганный ветер
Общество
400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter