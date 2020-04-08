В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.

К утру 8 апреля число населенных пунктов с нарушенным электроснабжением сократилось до 85. На сайте администрации города уточняется, что в настоящее время без электричества остаются частные и многоквартирные дома в поселке Входной.

Согласно сообщению МЧС, максимальная скорость ветра — 31 м/с — была зафиксирована в Шербакульском районе.

В результате сильного ветра также были повреждены кровли 69 зданий, пострадали 20 автомобилей, были повалены деревья и шаткие конструкции. «Среди омичей пострадавших нет», — отметили в главке.

В настоящее время сотрудники МЧС вместе с коммунальными службами устраняют последствия ураганного ветра в области. В главке также предупредили местных жителей о сильном ветре порывами от 25 до 30 м/с 8 апреля.