Во Франции 140 тыс. домов остались без электричества из-за шторма

Во Франции 140 тыс. домов остались без электричества из-за шторма

Во Франции из-за шторма «Амели» без света остались 140 тыс. домов, сообщила энергосетевая компания Enedis.

Наибольшие проблемы испытывают жители региона Новая Аквитания. Также света нет в регионах Овернь и Окситания. Они расположены в центре и на юге страны.

«700 специалистов делают все возможное, чтобы восстановить электричество», — заявили в компании.

Накануне национальная метеорологическая служба «Метео Франс» объявила предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности в восьми департаментах на западе Франции в связи с приближением шторма. Сейчас оранжевый уровень наблюдается в четырех департаментах.