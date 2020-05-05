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Война в Сирии ,  
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SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Силы противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразили воздушную атаку в провинции Алеппо. Об этом пишет агентства SANA.

По данным агентства, объектом нападения стал исследовательский центр. За нападением стоит Израиль.

Позже военный источник SANA сообщил, что атаке также подверглись военные склады в районе города Сафира на северо-западе Сирии.

«В 22:32 4 мая на экранах средств ПВО появились отметки самолетов противника, которые нанесли ракетные удары по военным складам в районе Сафиры. ПВО перехватили вражеские ракеты, нанесенный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

SANA сообщило об ударах по позициям сирийской армии со стороны Израиля
Политика

Официальные ресурсы Армии самообороны Израиля не сообщают о воздушной атаке на Сирию.

Ранее 1 мая SANA писало, что израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских вооруженных сил в провинции Эль-Кунейтра. Ракеты были запущены со стороны Голанских высот.

Несколькими днями ранее сирийские силы ПВО отразили ракетные удары по Дамаску. По имеющейся информации, снаряды были запущены из воздушного пространства Ливана.

Теги: Сирия, Израиль, атака
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