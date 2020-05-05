SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Силы противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразили воздушную атаку в провинции Алеппо. Об этом пишет агентства SANA.

По данным агентства, объектом нападения стал исследовательский центр. За нападением стоит Израиль.

Позже военный источник SANA сообщил, что атаке также подверглись военные склады в районе города Сафира на северо-западе Сирии.

«В 22:32 4 мая на экранах средств ПВО появились отметки самолетов противника, которые нанесли ракетные удары по военным складам в районе Сафиры. ПВО перехватили вражеские ракеты, нанесенный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.