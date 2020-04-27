SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов над Дамаском

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.



По данным агентства, ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана. Сирийские ПВО смогли сбить несколько выпущенных ракет до того, как они достигли цели. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее, 21 апреля, сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля. Несколько ракет были перехвачены в районе Пальмиры. По информации телеканала Al Mayadeen, ракетные удары нанесли по военным объектам к северу от аэропорта Пальмиры. Информации о погибших и разрушениях не было.