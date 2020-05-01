SANA сообщило об ударах по позициям сирийской армии со стороны Израиля

Вертолеты израильских ВВС нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, ракеты были запущены со стороны Голанских высот. Данных о пострадавших или погибших нет.

Армия обороны Израиля о выпущенных ракетах не сообщает.

27 апреля SANA сообщало об отражении сирийскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетной атаки в районе Дамаска.

По информации агентства, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Сирийским военным удалось сбить несколько ракет до того, как они достигли цели.