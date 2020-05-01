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SANA сообщило об ударах по позициям сирийской армии со стороны Израиля

Вертолеты израильских ВВС нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, ракеты были запущены со стороны Голанских высот. Данных о пострадавших или погибших нет.

Армия обороны Израиля о выпущенных ракетах не сообщает.

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов над Дамаском
Политика
Вид Дамаска

27 апреля SANA сообщало об отражении сирийскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракетной атаки в районе Дамаска. 
По информации агентства, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Сирийским военным удалось сбить несколько  ракет до того, как они достигли цели. 

Теги: Сирия, Израиль
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Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс
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