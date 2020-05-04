В Курганской области пострадавшим от пандемии дадут картофель и поросят

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Власти Курганской области поддержат малообеспеченных и оставшихся без работы жителей, предоставив им семенной картофель, поросят или теленка. Об этом сообщил в своем Instagram глава региона Вадим Шумков.

«С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов», — написал Шумков.

Как сообщил губернатор, категории получателей такой поддержки будут определяться исходя из ситуации. В первую очередь власти намерены «подстраховать» тех, кто потерял работу, или работает, но относится к малообеспеченным. Конкретные критерии и порядок предоставления помощи планируется определить за майские праздники.

«Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — отметил Шумков.

По данным правительства Курганской области, в регионе зафиксировано 56 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 человек, умерших от COVID-19 нет.