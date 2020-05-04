В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко, передает «РИА Новости».

«На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории «встали и вышли», — сказал Кравченко.

Министр добавил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет. Поэтому многие врачи и медсестры этой возрастной категории остались работать. Он также добавил, что в регионе на лечении от коронавируса находятся 93 медработника.

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