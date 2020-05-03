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Пандемия коронавируса ,  
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Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился COVID-19

Рустем Ахмадинуров
Рустем Ахмадинуров (Фото: glavarb.ru)

Председатель регионального отделения партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом, сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

Как написал Хабиров, накануне Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня стало известно, что его анализы на коронавирус оказались положительными. «Его состояние — средней тяжести. Приятного мало, но жизни, слава богу, ничто не угрожает», — отметил глава Башкирии.

Он добавил, что в штабе «Единой России» провели дезинфекцию, контактировавших с Ахмадинуровым изолировали. При этом Хабиров отметил, что штаб продолжит работу в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры, которые займутся поддержкой уязвимых слоев населения.

Глава Минстроя заразился коронавирусом
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Владимир Якушев

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, глава кабмина чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

Также коронавирусом заболели министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: коронавирус, Единая Россия, Башкирия
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