Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился COVID-19

Рустем Ахмадинуров (Фото: glavarb.ru)

Председатель регионального отделения партии «Единая Россия» в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом, сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

Как написал Хабиров, накануне Ахмадинуров попал в больницу с пневмонией. Сегодня стало известно, что его анализы на коронавирус оказались положительными. «Его состояние — средней тяжести. Приятного мало, но жизни, слава богу, ничто не угрожает», — отметил глава Башкирии.

Он добавил, что в штабе «Единой России» провели дезинфекцию, контактировавших с Ахмадинуровым изолировали. При этом Хабиров отметил, что штаб продолжит работу в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры, которые займутся поддержкой уязвимых слоев населения.

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, глава кабмина чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.