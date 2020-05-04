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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство выделило 10 млрд руб. на средства защиты от COVID-19

Правительство распорядилось выделить Минпромторгу 10 млрд руб. из резервного фонда на производство и закупку лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Средства также пойдут на медицинские изделия, оборудование и продукцию для диагностики, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Из выделенных денег Минпромторг должен предоставить субсидии Российскому фонду технологического развития. Целью является стимулирование промышленности через предоставление займов. Фонд должен поддержать не менее 20 проектов.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Кроме того, правительство выделило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) более 2,48 млрд руб. на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Они должны пойти на медпомощь пациентам с коронавирусом среди заключенных и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы.

Помимо этого, кабмин распорядился выделить Государственной фельдъегерской службе почти 67 млн руб. на закупку дезинфекционных средств, защитных масок, костюмов, респираторов и перчаток для обеспечения защиты сотрудников ГФС.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: правительство, коронавирус, средства индивидуальной защиты
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