Правительство выделило 10 млрд руб. на средства защиты от COVID-19

Правительство распорядилось выделить Минпромторгу 10 млрд руб. из резервного фонда на производство и закупку лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Средства также пойдут на медицинские изделия, оборудование и продукцию для диагностики, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Из выделенных денег Минпромторг должен предоставить субсидии Российскому фонду технологического развития. Целью является стимулирование промышленности через предоставление займов. Фонд должен поддержать не менее 20 проектов.

Кроме того, правительство выделило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) более 2,48 млрд руб. на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Они должны пойти на медпомощь пациентам с коронавирусом среди заключенных и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы.