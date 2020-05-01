Кабмин выделил управделами президента 1,7 млрд руб. на борьбу с COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство выделило 1,689 млрд руб. Управлению делами президента на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства пойдут на проведение мероприятий против коронавирусной инфекции, включая оказание медицинской помощи людям, которых обслуживает организация в соответствии с указом президента.

Управделами должно представить доклад в правительство о расходе средств до 1 февраля 2021 года.

В апреле кабмин выделил Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ, дефибрилляторов, бесконтактных термометров, компьютерных рентгеновских томографов и другого оборудования. Деньги выделили для оказания помощи заболевшим коронавирусом военнослужащим Национальной гвардии России, а также на выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий.