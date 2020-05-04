Попова назвала условие снятия большинства ограничений из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России определенные ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будут сохраняться до появления лекарства или вакцины против вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, россияне учатся жить по-новому в условиях эпидемии коронавируса. Так, по мере того как власти будут снимать какие-то ограничения, некоторые группы жителей, включая людей старшего поколения и с хроническими заболеваниями, все равно должны будут оставаться дома и соблюдать их.

«В условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты — лекарство или вакцину, которая позволит нам снять еще больше ограничений», — подчеркнула она.

Попова также отметила важность соблюдения самоизоляции на майских праздниках, поскольку от этого во многом будет зависеть вопрос о дальнейшем продлении или снятии режима.