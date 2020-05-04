ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева
Центральная избирательная комиссия Казахстана прекратила полномочия депутата сената парламента республики Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится на сайте избиркома.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата верхней палаты парламента страны Дариги Назарбаевой 2 мая. О причинах такого решения не сообщалось.
Позднее Токаев поблагодарил Назарбаеву «за активную и плодотворную работу» на посту депутата сената парламента.
Назарбаеву избрали председателем сената парламента Казахстана 20 марта 2019 года, после вступления Токаева в должность президента. В соответствии со ст. 48 Конституции Казахстана именно к ней должны были перейти полномочия главы государства при досрочном освобождении, отрешении или смерти президента.