ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Назарбаева

В начале марта Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и Transparency International сообщила, что Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев владеют недвижимостью в Великобритании на сумму более $100 млн, арестованной в 2019 году в ходе борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов. Назарбаева с ее сыном в данный момент оспаривают арест недвижимости в суде.

