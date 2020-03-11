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Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне

Кроме дочери бывшего президента Казахстана, владельцем также является его внук, Нурали Алиев. Суд требует доказать законность доходов, на которые была куплена недвижимость

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл».

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев сейчас оспаривают арест недвижимости в суде. Он был наложен в рамках борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов через покупку недвижимости.

По версии Национального агентства по борьбе с преступностью, два дома и квартира были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги и отца Нурали, Рахата Алиева. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

Адвокат собственников жилья утверждала в суде, что недвижимость была куплена после того, как Назарбаева и Алиев развелись и, следовательно, он не может иметь к ней отношения. Защитник также сообщала, что агентство по борьбе с преступностью отказалось изучать документы, разъясняющие, как Назарбаева управляет своими финансами.

Недвижимость была куплена несколько лет назад, сообщает Би-би-си, за сумму более $100 млн, однако сейчас ее рыночная стоимость может быть существенно выше.

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Если Дарига Назарбаева и Нурали Алиев не докажут законность доходов, на которые были приобретены дома, то они могут быть конфискованы и затем проданы, а доход от этой операции пойдет в бюджет Британии.

О том, что право на собственность на три объекта в Лондоне было заморожено, стало известно в мае 2019 года. Тогда имена и гражданство владельцев не сообщались, однако, было известно, что объекты управляются через офшорную компанию, которая связана с неким иностранным чиновником.

Это второй случай применения закона для борьбы с отмыванием денег через покупку недвижимости. До этого в 2018 году под него подпал бывший председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев и его жена. Их обязали объяснить происхождение £22 млн.

 

Автор: Мария Лисицына
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