Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне

Кроме дочери бывшего президента Казахстана, владельцем также является его внук, Нурали Алиев. Суд требует доказать законность доходов, на которые была куплена недвижимость

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл».

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев сейчас оспаривают арест недвижимости в суде. Он был наложен в рамках борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов через покупку недвижимости.

По версии Национального агентства по борьбе с преступностью, два дома и квартира были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги и отца Нурали, Рахата Алиева. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

Адвокат собственников жилья утверждала в суде, что недвижимость была куплена после того, как Назарбаева и Алиев развелись и, следовательно, он не может иметь к ней отношения. Защитник также сообщала, что агентство по борьбе с преступностью отказалось изучать документы, разъясняющие, как Назарбаева управляет своими финансами.

Недвижимость была куплена несколько лет назад, сообщает Би-би-си, за сумму более $100 млн, однако сейчас ее рыночная стоимость может быть существенно выше.