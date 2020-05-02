Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву за работу на посту председателя сената парламента. Об этом Токаев написал в своем Twitter.

«Выражаю благодарность Д.Н.Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан», — сообщил президент.

Ранее Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой. Власти Казахстана пока не разъяснили причины такого решения, полный текст документа еще не опубликован.

Последнее заседание сената парламента под председательством Назарбаевой прошло 30 апреля.