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В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии

Мемориальную доску и памятник, посвященные военнослужащим коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА), установили 30 апреля в районе Ржепорые на окраине Праги. Решение об установке монументов одобрили муниципальные власти, сообщает газета Seznam zprávy.

Установку приурочили к 75-летию освобождения Пражского восстания. На мемориальной табличке указывается, что солдаты РОА участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.

«300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги», — указано в записи на мемориальной доске.

Помимо этого, в правом нижнем углу доски упомянута на русском языке цитата из произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»: «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?».

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Как сообщил староста района Ржепорые Павел Новотный, на установку мемориальной доски из бюджета Праги затратили 153 тыс. крон ($6,1 тыс.). Рядом с доской установлен памятник, который представляет собой трехметровый металлический столб. На его вершине находится маленькая фигурка танка, на которой лежит немецкая военная каска.

https://www.instagram.com/p/B_rV4g8lrk3/

Павел Новотный впервые выступил с инициативой установки памятника солдатам и офицерам Русской освободительной армии, зачастую называемых «власовцами» (название происходит от фамилии командующего РОА, генерал-лейтенанта Андрея Власова), в ноябре 2019 года.

В посольстве России в Чехии, комментируя инициативу, заявили, что установка мемориала представляла бы собой нарушение обязательств Чехии по Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В диппредставительстве также напомнили о том, что Русская освободительная армия генерала Власова была коллаборационистским вооруженным формированием. В соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге, действия этой армии квалифицируются как участие в военных преступлениях нацистов и преступлениях против человечности, а также пособничество им, утверждали дипломаты.

Совет района Ржепорые одобрил установку мемориальной доски в декабре 2019 года.

Президент Чехии Милаш Земан, комментируя ситуацию, говорил о том, что нельзя отрицать помощь «власовцев» Праге. 

Теги: Чехия, Прага, мемориальная доска, памятник
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