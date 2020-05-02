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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал несущественным еще один способ передачи коронавируса

Фото: Andrew Wong / Getty Images
Фото: Andrew Wong / Getty Images

Клетки желудочно-кишечного тракта являются «мишенями» для коронавируса, однако фекально-оральный механизм передачи инфекции имеет несущественное значение. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Так Безносенко прокомментировал исследование голландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета о влиянии COVID-19 на модели клеточной культуры кишечника человека. В исследовании, в частности, говорилось, что у некоторых пациентов с коронавирусом появляются такие симптомы, как тошнота и диарея, что говорит о возможности его передачи фекально-оральным путем.

«Это не новость. У вируса есть несколько клеток «мишеней», основными из которых являются верхние и нижние отделы респираторного тракта», — сказал РБК Безносенко. Поэтому диарейные проявления характерны для этого вируса, отметил он.

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«Что касается фекально-орального механизма передачи, то он имеет несущественное значение», — указал Безносенко. Для того чтобы от инфицированного человека, который выделил этот вирус через естественные пути, вирус попал к другому человеку через рот, нужно не соблюсти «достаточно большое» количество мер санитарной гигиены, пояснил инфекционист. «Это, по сути, тот же контактный путь, только тот путь, что реализуется через руки и продукты», — сообщил Безносенко.

«Про то, что есть в слизистой ЖКТ клетки, куда COVID-19 может проникать, — совершенно точно», — согласилась в беседе с РБК врач-инфекционист Елена Орлова-Морозова. По ее словам, иногда в клинической картине коронавируса бывают рвота и диарея. «А вот про то, насколько это может передаваться фекально-оральным путем, ничего сказать не могу», — указала Орлова-Морозова.

Безносенко отметил, что новостью в изучении коронавируса является то, что инфекция может поразить клетки эндотелия (особые клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных, лимфатических сосудов и сердечных полостей. — РБК). Это следует из исследования ученых Университетской клиники Цюриха, которое было опубликовано в журнале Lancet. Согласно анализу, вирусная инфекция может привести к эндотелиальной дисфункции. Сердечно-сосудистые осложнения становятся основной угрозой COVID-19 в дополнение к респираторным заболеваниям, утверждают ученые.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, новости РБК
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