Врач назвал несущественным еще один способ передачи коронавируса

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Клетки желудочно-кишечного тракта являются «мишенями» для коронавируса, однако фекально-оральный механизм передачи инфекции имеет несущественное значение. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Так Безносенко прокомментировал исследование голландских ученых из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета о влиянии COVID-19 на модели клеточной культуры кишечника человека. В исследовании, в частности, говорилось, что у некоторых пациентов с коронавирусом появляются такие симптомы, как тошнота и диарея, что говорит о возможности его передачи фекально-оральным путем.

«Это не новость. У вируса есть несколько клеток «мишеней», основными из которых являются верхние и нижние отделы респираторного тракта», — сказал РБК Безносенко. Поэтому диарейные проявления характерны для этого вируса, отметил он.

«Что касается фекально-орального механизма передачи, то он имеет несущественное значение», — указал Безносенко. Для того чтобы от инфицированного человека, который выделил этот вирус через естественные пути, вирус попал к другому человеку через рот, нужно не соблюсти «достаточно большое» количество мер санитарной гигиены, пояснил инфекционист. «Это, по сути, тот же контактный путь, только тот путь, что реализуется через руки и продукты», — сообщил Безносенко.