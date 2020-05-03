Вирусологи оценили связь смертности от COVID-19 c нехваткой витамина D

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Исследование о том, что уровень смертности от коронавирусной инфекции связан с нехваткой одного витамина D, несовременно, заявил в разговоре с РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Так Малышев оценил результаты исследования ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, которые установили корреляцию между недостатком витамина D и смертностью от COVID-19. В работе, в частности, утверждалось, что нехватка витамина характерна для жителей Италии и Испании, где зафиксировано наибольшее число смертей от инфекции среди европейских стран.

«Эта информация неактуальна, искать причину только в одном витамине — это по меньшей мере несовременно», — оценил результаты анализа Малышев. По его мнению, такие исследования проводили «лет 40 назад».

Исследование методологически неправильно, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, если взять статистику по витамину D по стране и число зараженных, создается «много шансов» для случайных совпадений.