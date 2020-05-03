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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили связь смертности от COVID-19 c нехваткой витамина D

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Исследование о том, что уровень смертности от коронавирусной инфекции связан с нехваткой одного витамина D, несовременно, заявил в разговоре с РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Так Малышев оценил результаты исследования ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, которые установили корреляцию между недостатком витамина D и смертностью от COVID-19. В работе, в частности, утверждалось, что нехватка витамина характерна для жителей Италии и Испании, где зафиксировано наибольшее число смертей от инфекции среди европейских стран.

«Эта информация неактуальна, искать причину только в одном витамине — это по меньшей мере несовременно», — оценил результаты анализа Малышев. По его мнению, такие исследования проводили «лет 40 назад».

Ученые связали высокую смертность от COVID-19 c нехваткой витамина D
Общество
Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Исследование методологически неправильно, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, если взять статистику по витамину D по стране и число зараженных, создается «много шансов» для случайных совпадений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что некоторые исследования показали способность витамина D воздействовать на иммунную систему, а также его защитный эффект от респираторных заболеваний.

РБК направил запрос в пресс-службу ВОЗ.

Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 3,4 млн человек, более 244,1 тыс. умерли. Наибольшее число случаев — более 1,13 млн — подтвердили в США. Испания занимает второе место (216, 5 тыс.), а Италия находится на третьем (209,3 тыс.). В России зарегистрировали 134,6 тыс. пациентов, страна занимает седьмое место.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, витамины, новости РБК
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