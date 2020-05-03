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Пандемия коронавируса ,  
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Песков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы». Об этом он заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», передает «РИА Новости».

При этом Песков отметил, что днем ему нужно будет работать.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поддержать идею народного артиста СССР Василия Ланового, который предложил россиянам 9 мая выйти на балконы своих квартир и вместе спеть песню «День Победы».

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам Пескова, планируется, что 9 мая Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и обратится к россиянам от Вечного огня.

16 апреля президент из-за эпидемии коронавируса поручил отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, а также парадам в регионах. Новую дату празднования пока не назначили.

Тем не менее глава государства заявил, что 9 мая в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов. Вечером в центре городов страны состоятся салюты.

Теги: Дмитрий Песков, День Победы
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