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Пандемия коронавируса ,  
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Росгвардия усилит контроль режима самоизоляции на майских праздниках

На майских праздниках в Центральном федеральном округе (ЦФО) России увеличат количество патрулей росгвардейцев, которые будут контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Особое внимание будет уделено московскому региону», — говорится в сообщении. В рамках патрулирования росгвардейцы будут проверять документы и пропуска жителей и выяснить причины нарушения режима самоизоляции, уточнили в пресс-службе.

«Главным образом, внимание правоохранителей будет ориентировано на лесопарковые зоны, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер», — указали в Росгвардии.

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Режим обязательной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Москве и области продлили до 11 мая. Согласно правилам режима, выходить на улицу можно только при необходимости поездки на работу, для прогулки с питомцем, а также за продуктами и лекарствами в ближайший магазин. «На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома», — попросил мэр столицы Сергей Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что на майских праздниках, несмотря на хорошую погоду, нельзя допустить «шампуров и шашлыков» и поэтому в регионе усилят бригады патрулирования. «Нужно держать ухо востро», — указал Воробьев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Росгвардия, Москва, самоизоляция, новости РБК
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