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В Техасе при крушении вертолета погиб полицейский

В американском городе Хьюстон, штат Техас, потерпел крушение вертолет, в результате чего погиб полицейский. Об этом сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

Начальник городской полиции Арт Асеведо рассказал, что вертолет упал на территории жилого комплекса. Ни один из его жителей не пострадал, воздушное судно не задело здание.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под обломков двух полицейских, один из которых находится в больнице, а второй скончался. По словам Асеведо, специалисты пока не установили причины падения вертолета.

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Общество
Фото: Wilson Domingo / EPA / ТАСС

По данным хьюстонской полиции, погибшим был 35-летний Джейсон Нокс, который был приведен к присяге в качестве офицера в 2012 году. В 2019 году его приписали к авиационно-морской дивизии.

Второй пострадавший — 35-летний Чейз Кормье — был госпитализирован в тяжелом состоянии, перенес операцию и пришел в себя.

В марте на востоке Мекики потерпел крушение вертолет военно-морских сил страны. Инцидент произошел недалеко от города Тепекуитлапа в муниципалитете Теуипанго, штат Веракрус.

В результате падения вертолета Black Hawk девять человек пострадали и один погиб.

Теги: США, авиакатастрофа, вертолет
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