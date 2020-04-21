Роспотребнадзор рекомендовал не разрешать покупателям взвешивать продукты

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Роспотребнадзор посоветовал предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства (pdf).

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», — говорится в сообщении.

Помимо этого Роспотребнадзор рекомендовал максимально исключить ситуацию, когда один человек продает товар и принимает деньги. В ведомстве посоветовали продавцам носить при этом одноразовые перчатки.

Руководителям необходимо минимизировать контакты коллективов участков, смен, отделов, которые не общаются между собой по рабочим вопросам, разместить их на разных этажах и в отдельных кабинетах, отметили в службе. Помимо этого работодатели должны обеспечить сотрудников одноразовыми медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками.