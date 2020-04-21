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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор рекомендовал не разрешать покупателям взвешивать продукты

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Роспотребнадзор посоветовал предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства (pdf).

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», — говорится в сообщении.

Помимо этого Роспотребнадзор рекомендовал максимально исключить ситуацию, когда один человек продает товар и принимает деньги. В ведомстве посоветовали продавцам носить при этом одноразовые перчатки.

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Руководителям необходимо минимизировать контакты коллективов участков, смен, отделов, которые не общаются между собой по рабочим вопросам, разместить их на разных этажах и в отдельных кабинетах, отметили в службе. Помимо этого работодатели должны обеспечить сотрудников одноразовыми медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 52 тыс., 456 человек умерли. С начала вспышки заболевания в стране сделали более 2,14 млн тестов на наличие инфекции.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, торговые сети
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