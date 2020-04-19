В МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов во время эпидемии COVID-19

В МЧС России рекомендовали, вернувшись домой из магазина, замачивать овощи и зелень в воде на некоторое время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов ведомства.

«Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях МЧС. Для дезинфекции продуктов эксперты советуют использовать нейтральное моющее средство.

Другие овощи и фрукты необходимо просто тщательно промывать под проточной водой.

В МЧС напомнили, что по возвращению из магазин в первую очередь нужно мыть руки, и лишь затем разбирать пакеты с покупками. Продукты, которые находятся в пластиковой, стеклянной или металлической упаковке следует помыть с мылом. А поверхности, на которые покупатели дома выкладывают продукты, предварительно следует протереть.