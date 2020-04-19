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В МЧС дали рекомендации по гигиене продуктов во время эпидемии COVID-19

В МЧС России рекомендовали, вернувшись домой из магазина, замачивать овощи и зелень в воде на некоторое время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов ведомства.

«Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях МЧС. Для дезинфекции продуктов эксперты советуют использовать нейтральное моющее средство.

Другие овощи и фрукты необходимо просто тщательно промывать под проточной водой.

Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений
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В МЧС напомнили, что по возвращению из магазин в первую очередь нужно мыть руки, и лишь затем разбирать пакеты с покупками. Продукты, которые находятся в пластиковой, стеклянной или металлической упаковке следует помыть с мылом. А поверхности, на которые покупатели дома выкладывают продукты, предварительно следует протереть.

Специалисты также рекомендовали регулярно дезинфицировать предметы и поверхности, которые часто контактируют с едой и руками: дверные ручки, столы, гаджеты.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В начале апреля в Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций о дезинфекции жилых помещений во время эпидемии COVID-19. В частности, специалисты ведомства призвали использовать средства на основе спирта для дезинфекции дверных ручек, а салфетки с антисептиком — чтобы протирать выключатели.

Твердые поверхности нужно протирать салфетками или мыть с мылом. Для очистки кухонных поверхностей рекомендовано использовать чистящие средства. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфекции смесителей и раковин, так как к ним человек прикасается, вернувшись с улицы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, МЧС, гигиена, продукты
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