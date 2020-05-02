В Ленинградской области потушили крупный пожар

Пожарные ликвидировали крупный пожар в Ленинградской области, охвативший площадь в 900 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в 18:23 из деревни Малое Забородье в Ломоносовском районе. По данным «РИА Новости», там загорелась пилорама.

На месте происшествия работали расчеты из семи пожарно-спасательных частей Ленобласти и Санкт-Петербурга. В 20:15 пожар удалось локализовать на площади 900 кв. м. В 20:56 поступила информации о ликвидации возгорания.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас на его месте ведут работу дознаватели.