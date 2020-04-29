При пожаре в доме в Ленобласти погибли двое взрослых и шестеро детей
При пожаре в городе Выборге Ленинградской области погибли шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В процессе разбора места пожара были обнаружены останки шести человек, и в настоящее время работы продолжаются. Пол и возраст устанавливаются», — сказали в главке.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района РБК рекомендовали обратиться за комментарием в администрацию района, связаться с администрацией района на момент публикации заметки не удалось.
Агентству ТАСС в ЕДДС рассказали, что при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей. «Семья была неблагополучной», — сообщили в службе.