При пожаре в доме в Ленобласти погибли двое взрослых и шестеро детей

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При пожаре в городе Выборге Ленинградской области погибли шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В процессе разбора места пожара были обнаружены останки шести человек, и в настоящее время работы продолжаются. Пол и возраст устанавливаются», — сказали в главке.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района РБК рекомендовали обратиться за комментарием в администрацию района, связаться с администрацией района на момент публикации заметки не удалось.

Агентству ТАСС в ЕДДС рассказали, что при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей. «Семья была неблагополучной», — сообщили в службе.