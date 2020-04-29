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При пожаре в доме в Ленобласти погибли двое взрослых и шестеро детей

Фото: vyborg_interesting / VK
Фото: vyborg_interesting / VK

При пожаре в городе Выборге Ленинградской области погибли шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В процессе разбора места пожара были обнаружены останки шести человек, и в настоящее время работы продолжаются. Пол и возраст устанавливаются», — сказали в главке.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района РБК рекомендовали обратиться за комментарием в администрацию района, связаться с администрацией района на момент публикации заметки не удалось.

Агентству ТАСС в ЕДДС рассказали, что при пожаре погибли двое взрослых и шестеро детей. «Семья была неблагополучной», — сообщили в службе.

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Пожар произошел в частном доме 1940 года постройки. По данным ЕДДС, детям было от одного месяца до восьми лет.

В региональном главке МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 120 кв. м. Информация о возгорании поступила спасателям в 01:30 мск, его потушили спустя примерно полтора часа. В тушении участвовали 12 пожарных и три единицы техники.

Теги: Ленобласть, пожар, новости РБК
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