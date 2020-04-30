Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке Общество, 06:40 Почему клиенты банков вновь стали обращаться за кредитами в офисы Pro, 06:01 Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции Финансы, 06:00 Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России Общество, 05:58 Аналитики зафиксировали снижение числа увольнений в малом бизнесе Бизнес, 05:52 Песков сообщил о выборе даты проведения парада Победы с учетом пандемии Общество, 05:37 Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина Общество, 04:59 Песков допустил новые меры поддержки в России Экономика, 04:42 Песков заявил об избежании в России катастрофы из-за COVID-19 Общество, 03:59 Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег Технологии и медиа, 03:57 Аршавин заявил о нелюбви жителей Краснодара к клубу Галицкого Спорт, 03:00 Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса Общество, 03:00 Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу Общество, 02:53 НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков Общество, 02:36
Общество ,  
0 

Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке

В Рамонском районе Воронежской области загорелись 15 дачных домов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре в поселке Радчино поступила в 2.24 мск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели пять домов. Через час пожар охватил уже 15 зданий. В тушении огня участвовали 62 человека и 18 единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом. По предварительной информации пострадавших нет.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. Распространению огня поспособствовала ветреная погода.

Ранее при пожаре в частном доме в городе Выборг Ленинградской области погибли шесть человек. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги: пожар, ГУ МЧС, Воронежская область
Материалы по теме
СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Выборге
Общество
Путин оценил предложение ужесточить ответственность за пожары
Общество
Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter