Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке

В Рамонском районе Воронежской области загорелись 15 дачных домов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре в поселке Радчино поступила в 2.24 мск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели пять домов. Через час пожар охватил уже 15 зданий. В тушении огня участвовали 62 человека и 18 единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом. По предварительной информации пострадавших нет.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. Распространению огня поспособствовала ветреная погода.