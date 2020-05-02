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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объявили карантин в семи населенных пунктах Нижегородской области

В семи населенных пунктах Нижегородской области, где зафиксировали наибольшее число случаев заражения коронавирусом, ввели режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин, говорится на сайте регионального правительства.

Ограничения затронут города Выкса, Павлово и Кулебаки, село Починки, а также рабочие поселки Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

Согласно режиму карантина, на указанные территории запретят въезд не проживающих в них людей. Жители затронутых населенных пунктов также не смогут выехать за их пределы. Исключения предусмотрены для сотрудников экстренных служб и организаций, которые поставляют продукцию первой необходимости. Для контроля за режимом карантина установят контрольные пункты и блокирующие посты, сообщили в правительстве.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
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Кроме того, в населенных пунктах, где объявлен режим карантина, вводится обязательное использование средств защиты и соблюдениесоциальной дистанции в полтора метра, говорится в сообщении.

«То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от жителей. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдет», — пояснил Никитин. Он отметил, что речь идет о «коварной» болезни», которая наносит удар «исподтишка».

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за зараженных COVID-19 сестер
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Преображенский собор&nbsp;Серафимо-Дивеевского монастыря

Ранее,25 апреля, в Нижегородской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Собеседники «Коммерсанта-Приволжье», близкие к Нижегородской митрополии, указывали, что в обители могут находиться 90 зараженных сестер.

26 апреля власти Нижегородской областии ужесточили правила въезда в регион. Согласно ограничениям, на территорию области можно попасть только по экстренным рабочим пропускам или по паспорту с пропиской в регионе.

Нижегородской область занимает четвертое место среди российских регионов по числу зараженных коронавируом. По данным на 2 мая, в области зафиксировали 2,4 тыс. случаев заболевания, 318 пациентов выздоровели, 14 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Нижегородская область, карантин, коронавирус
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