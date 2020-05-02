Власти объявили карантин в семи населенных пунктах Нижегородской области
В семи населенных пунктах Нижегородской области, где зафиксировали наибольшее число случаев заражения коронавирусом, ввели режим карантина. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин, говорится на сайте регионального правительства.
Ограничения затронут города Выкса, Павлово и Кулебаки, село Починки, а также рабочие поселки Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
Согласно режиму карантина, на указанные территории запретят въезд не проживающих в них людей. Жители затронутых населенных пунктов также не смогут выехать за их пределы. Исключения предусмотрены для сотрудников экстренных служб и организаций, которые поставляют продукцию первой необходимости. Для контроля за режимом карантина установят контрольные пункты и блокирующие посты, сообщили в правительстве.
Кроме того, в населенных пунктах, где объявлен режим карантина, вводится обязательное использование средств защиты и соблюдениесоциальной дистанции в полтора метра, говорится в сообщении.