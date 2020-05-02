Власти объявили карантин в семи населенных пунктах Нижегородской области

«То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от жителей. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдет», — пояснил Никитин. Он отметил, что речь идет о «коварной» болезни», которая наносит удар «исподтишка».

Ранее,25 апреля, в Нижегородской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Собеседники «Коммерсанта-Приволжье», близкие к Нижегородской митрополии, указывали, что в обители могут находиться 90 зараженных сестер.

26 апреля власти Нижегородской областии ужесточили правила въезда в регион. Согласно ограничениям, на территорию области можно попасть только по экстренным рабочим пропускам или по паспорту с пропиской в регионе.

Нижегородской область занимает четвертое место среди российских регионов по числу зараженных коронавируом. По данным на 2 мая, в области зафиксировали 2,4 тыс. случаев заболевания, 318 пациентов выздоровели, 14 умерли.