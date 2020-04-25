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Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за зараженных COVID-19 сестер

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин после того, как среди сестер выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии РПЦ.

«Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания», — говорится в сообщении.

Помимо этого у некоторых сестер, которые проживают в обители, обнаружили простудные заболевания. Всех заболевших изолировали в монастырском медицинском центре, им оказывают медпомощь.

Управделами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19
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Митрополит Дионисий

Монастырь закрыли на карантин в связи с предписанием Роспотребнадзора из-за угрозы распространения инфекции. Местные и региональные власти, а также органы здравоохранения проинформировали о ситуации в обители.

В пресс-службе Нижегородской епархии отметили, что прихожане с 15 апреля не посещают богослужения в монастыре, а въезд в село Дивеево, где расположена обитель, ограничен.

Источник «Комсомольской правды» сообщил, что коронавирус обнаружили у 48 монахинь. Об этом же писал Telegram-канал Mash. Собеседники «Коммерсанта-Приволжье», близкие к Нижегородской митрополии, отметили, что в обители могут находиться 90 зараженных сестер. Однако в пресс-службе митрополии изданию опровергли данные о таком количестве заболевших монахинь и сообщили, что в больницу обратились несколько послушниц с симптомами простудных заболеваний.

В середине апреля рабочая группа при патриархе сообщала, что коронавирус обнаружили у 24 клириков Московской епархии, которые служат в 15 столичных храмах и двух монастырях. Помимо этого наличие инфекции подтвердили у пяти насельников, не состоящих в священном сане, которые проживают в четырех монастырях.

Кроме того, у 31 клирика и четырех насельников были симптомы коронавирусной инфекции, но о подтверждении диагноза не сообщалось. Помимо этого вирусом заразился управделами Московской патриархии, митрополит Дионисий Воскресенский.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: монастырь, карантин, коронавирус, Нижегородская область
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