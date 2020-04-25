Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за зараженных COVID-19 сестер

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин после того, как среди сестер выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии РПЦ.

«Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания», — говорится в сообщении.

Помимо этого у некоторых сестер, которые проживают в обители, обнаружили простудные заболевания. Всех заболевших изолировали в монастырском медицинском центре, им оказывают медпомощь.

Монастырь закрыли на карантин в связи с предписанием Роспотребнадзора из-за угрозы распространения инфекции. Местные и региональные власти, а также органы здравоохранения проинформировали о ситуации в обители.