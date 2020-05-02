«Ростех» изготовил более 450 тыс. костюмов защиты для медиков

Фото: rostec.ru

Корпорация «Росхимзащита» с 20 апреля произвела более 450 тыс. защитных костюмов для медиков. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех», поступившем в РБК.

«Росхимзащита» заключила контракты на поставку защитных костюмов с 12 регионами России. В производстве задействованы 15 предприятий, которые производят более 90 тыс. костюмов в сутки. Заместитель генерального директора «Ростеха» Максим Выборных уточнил, что корпорация планирует в мае увеличить производство костюмов до 150 тыс. штук в сутки.

Одноразовые костюмы изготавливаются из нетканого материала c фильтрующим слоем, который защищает от вирусов. В один комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. «Отпускная цена комплекта без учета доставки составляет 847 руб.», — уточняется в сообщении.

В начале апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о дефиците защитных костюмов в России из-за коронавируса. По его словам, потребность регионов в таких изделиях составляет 800 тыс. штук в сутки, а обеспечены они только на 500 тыс. Мантуров уточнил, что промышленные предприятия производят 6 тыс. единиц костюмов в сутки и это количество можно увеличить не более чем до 25 тыс. По словам министра, у России нет достаточно собственного материала для изготовления большего числа костюмов.