Единоросса-депутата исключили из партии после конфликта с журналистом
Президиум регионального отделения «Единой России» в Ханты-Мансийском округе решил исключить из партии депутата думы города Югорска Владимира Бендуса. Об этом сообщается на сайте местной ячейки.
Бендуса исключили за «совершение действий, противоречащих этическим нормам партии». Накануне СМИ, как уточняется в сообщении, сообщили о конфликте между депутатом Бендусом и жителем Югорска Антоном Пантиным. В «Единой России» заявили, что поведение Бендуса недопустимо для члена партии и нарушает ее устав.
«Нельзя допускать оскорбления и рукоприкладство, даже если члена партии провоцируют», — отметил секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения Борис Хохряков.
30 апреля Пантин сообщил региональному изданию «ЮграPRO», что Бендус избил его на улице и забрал телефон. Пантин уточнил, что есть свидетели преступления и подтверждающие видеозаписи. Журналист написал заявление в полицию. Пантин работает специальным корреспондентом в «TochkaNews». На сайте агентства говорится, что ранее Пантин был депутатом Югорской думы, в 2019 году его досрочно лишили полномочий «в связи с утратой доверия».