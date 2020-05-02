Единоросса-депутата исключили из партии после конфликта с журналистом

Владимир Бендус (Фото: v_bendus / VK)

Президиум регионального отделения «Единой России» в Хант­ы-Мансийском округе решил исключить из партии депутата думы города Югорска Владимира Бендуса. Об этом сообщается на сайте местной ячейки.

Бендуса исключили за «совершение действи­й, противоречащих эт­ическим нормам парти­и». Накануне СМИ, как уточняется в сообщении, сообщили о конфликте между депутатом Бендусом и жителем Югорска Анто­ном Пантиным. В «Единой России» заявили, что поведение Бендуса недопустимо для члена партии и нарушает ее устав.

«Нельзя допускать оскорблен­ия и рукоприкладство, даже если члена па­ртии провоцируют», — отметил се­кретарь Ханты-Мансий­ского регионального отделения Бор­ис Хохряков.

30 апреля Пантин сообщил региональному изданию «ЮграPRO», что Бендус избил его на улице и забрал телефон. Пантин уточнил, что есть свидетели преступления и подтверждающие видеозаписи. Журналист написал заявление в полицию. Пантин работает специальным корреспондентом в «TochkaNews». На сайте агентства говорится, что ранее Пантин был депутатом Югорской думы, в 2019 году его досрочно лишили полномочий «в связи с утратой доверия».