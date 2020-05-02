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Единоросса-депутата исключили из партии после конфликта с журналистом

Владимир Бендус
Владимир Бендус (Фото: v_bendus / VK)

Президиум регионального отделения «Единой России» в Хант­ы-Мансийском округе решил исключить из партии депутата думы города Югорска Владимира Бендуса. Об этом сообщается на сайте местной ячейки.

Бендуса исключили за «совершение действи­й, противоречащих эт­ическим нормам парти­и». Накануне СМИ, как уточняется в сообщении, сообщили о конфликте между депутатом Бендусом и жителем Югорска Анто­ном Пантиным. В «Единой России» заявили, что поведение Бендуса недопустимо для члена партии и нарушает ее устав.

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Фото: Авилов Алексагдр / АГН «Москва»

«Нельзя допускать оскорблен­ия и рукоприкладство, даже если члена па­ртии провоцируют», — отметил се­кретарь Ханты-Мансий­ского регионального отделения Бор­ис Хохряков.

30 апреля Пантин сообщил региональному изданию «ЮграPRO», что Бендус избил его на улице и забрал телефон. Пантин уточнил, что есть свидетели преступления и подтверждающие видеозаписи. Журналист написал заявление в полицию. Пантин работает специальным корреспондентом в «TochkaNews». На сайте агентства говорится, что ранее Пантин был депутатом Югорской думы, в 2019 году его досрочно лишили полномочий «в связи с утратой доверия».

Бендус 2 мая заявил Telegram-каналу «Подъем», что не намерен извиняться перед журналистом и назвал того «негодяем», который долгое время «поливал город грязью». Он также сообщил, что Пантин ударил его локтем, перед тем как начать видеосъемку конфликта. Накануне депутат сказал «Подъему», что его «никто с работы не выгонит».

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Секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко сообщил 30 апреля, что будет настаивать на исключении Бендуса из партии и поставит вопрос перед региональным отделением о лишении его депутатского мандата.

Теги: Югорск, «Единая Россия », Ханты-Мансийск
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